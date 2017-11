Juneyao Airlines choisit GE Aviation pour motoriser ses Boeing 787

Si la visite de Donald Trump en Chine était l'occasion pour Boeing de faire des affaires, c'était aussi le cas pour GE Aviation. Le motoriste américain a ainsi annoncé, le 9 novembre, la signature d'un contrat avec Juneyao Airlines (filiale du Juneyao Group) pour des GEnx-1B. Ils équiperont les dix Boeing 787-9 commandés par la compagnie aérienne chinoise en février dernier.



Le montant du contrat est évalué à 1,4 Md$. Il inclut une offre TrueChoice qui couvre les réparations et les révisions des moteurs (temps et matériel) pour les quinze prochaines années.



La livraison des 787-9 à Juneyao Airlines est prévue en 2018 et 2019. La compagnie possède aussi des options pour cinq exemplaires supplémentaires, livrables en 2020. Ces avions doivent lui permettre d'ouvrir des routes long-courriers, notamment vers les Etats-Unis. L'Europe et l'Australie sont aussi envisagées d'ici 2020.