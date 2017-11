Airbus finalise la vente de Vector Aerospace à StandardAero

C'est désormais officiel : Vector Aerospace ne fait plus partie du giron d'Airbus. La vente de la société canadienne de MRO à l'entreprise américaine StandardAero Aviation Holdings a été finalisée le 3 novembre. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Vector Aerospace va être intégrée par son acheteur pour former une entité unique, qui reprendra le nom StandardAero.



A en croire les informations succinctes diffusées par les différentes parties, l'acquisition est donc directement réalisée par StandardAero, et non par le fond d'investissement newyorkais Veritas Capital. Celui-ci est pourtant propriétaire de StandardAero depuis qu'il l'a racheté en 2015.