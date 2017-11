Groupe ADP vise l'acquisition en consortium de l'aéroport d'Amman

Le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'AIG, concessionnaire de l'aéroport Queen Alia d'Amman en Jordanie, en consortium avec Meridiam et Asma Capital partners BSC. "Le Groupe ADP vise une participation majoritaire et contrôlante dans AIG", indique l'entreprise dans un communiqué, précisant qu'il est "actionnaire à hauteur de 9,5% d'AIG via ADP International depuis 2007". L'opération est menée -en consortium avec les fonds d'investissement français Meridiam et Asma Capital partners, basé à Bahreïn- "sous réserve de l'accord du gouvernement de Jordanie et des banques prêteuses", précise le communiqué. L'aéroport de la capitale jordanienne a accueilli 7,4 millions de passagers en 2016.