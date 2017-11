British Airways va investir 5 milliards d'euros dans ses services

Le retrait des snacks gratuits sur le moyen-courrier en début d'année, la panne informatique du printemps et des relations tendues avec ses PNC ont sérieusement écorné le mythe de British Airways cette année. Et alors qu'elle évolue dans un environnement concurrentiel intense, marqué par l'installation durable des compagnies low-cost sur le transatlantique et l'amélioration des produits des compagnies américaines et du Golfe, British Airways se devait de redresser la situation. Elle a donc annoncé des investissements dépassant les 5 milliards de dollars sur cinq ans pour financer la modernisation de sa flotte, le réaménagement de ses cabines et une amélioration ...