ATR lance l'avion-cargo ATR 72-600F avec FedEx

ATR s'apprête pour la première fois à sortir un avion-cargo directement de ses lignes d'assemblage. Le constructeur franco-italien vient de lancer, le 8 novembre, l'ATR 72-600F, nouvelle version dédiée au transport de fret de son ATR 72-600. Le futur avion a d'ores et déjà trouvé son client de lancement en la personne FedEx Express. Le spécialiste américain du fret express a participé au développement de l'avion, avant de signer un engagement en vue d'une commande ferme de 30 appareils, assortie d'options pour 20 exemplaires supplémentaires. Le nouvel ATR doit entrer en service en 2020.



Au contraire des avions passagers convertis après plusieurs années de service, l'ATR 72-600F disposera directement d'un nouveau fuselage sans fenêtre et d'un plancher renforcé, adaptés au transport de fret. Le chargement sera permis par deux portes-cargo : une grande porte (LCD) à l'avant et une plus petite à l'arrière. Cette dernière s'apparente à la porte passagers classique, sauf qu'elle est articulée par le haut afin de faciliter le chargement de l'appareil.



Les dimensions de la LCD n'ont pas encore été dévoilées, mais elle sera assez large pour pouvoir embarquer des unités de chargement de grande dimension. L'ATR 72-600F pourra ainsi accueillir jusqu'à sept conteneurs LD3 (1,56 x 1,53 x 1,63 m), cinq palettes de 2,23 x 2,74 m, ou neuf palettes de 2,23 x 1,57 m. La cabine de classe E de l'appareil permettra aussi le chargement en vrac.



Ces standards de chargement sont identiques à ceux proposés depuis 2002 par les ATR 72-100/200/500 convertis en avion-cargo. Ceux-ci possèdent une LCD de 2,94 x 1,8 m et peuvent prendre en compte une charge utile maximale comprise entre 8,4 et 8,7 t, pour un volume maximal de 75,5 m3. Il existe aussi des 42-100/300/500 convertis en cargo, avec un emport compris entre 5,6 et 6,4 t pour un volume de 56 m3. ATR n'a pas dévoilé s'il planchait également sur un 42-600F.



L'intérêt de FedEx



Selon David L. Cunningham, président exécutif de FedEx Express, l'ATR 72-600F présente néanmoins des capacités différentes de ses prédécesseurs : « Nous avons collaboré avec ATR pour la conception de ce nouvel appareil, qui offre des caractéristiques particulières destinées à nous aider à développer notre activité, notamment sur le marché du fret aérien, où les envois sont plus volumineux et plus lourds. Le 72-600F va jouer un rôle majeur dans notre réseau mondial en nous permettant d'offrir un service rapide et économique aux marchés de taille réduite et intermédiaire »



Il faut dire que FedEx connait bien les ATR. Il exploite des ATR 42-300 et 72-200 depuis le début des années 2000 et a compté plus d'une quarantaine d'appareils en service. L'ATR 72-600F viendra donc les épauler, et éventuellement les remplacer à partir de 2020, à condition bien sûr que le contrat soit confirmé.



Cela marquerait pour ATR le renouveau d'une relation de longue date, ainsi qu'un retour en force aux Etats-Unis. Celui-ci avait déjà été entamé avec la signature d'une lettre d'intention avec Silver Airways cet été, et pourrait donc se confirmer. La commande de FedEx pourrait aussi en appeler d'autres au vu du réseau du transporteur, tout comme susciter l'intérêt de ses concurrents pour le nouvel appareil.