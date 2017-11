Singapore Airlines a annoncé mardi avoir enregistré un triplement de son bénéfice net trimestriel pour la période juillet-septembre, grâce à une forte progression du nombre de passagers et à une amélioration du secteur fret. Cependant, la compagnie souligne qu'elle reste prudente face aux défis à relever dans un marché difficile. La compagnie aérienne a dégagé un bénéfice de 190 millions de dollars de Singapour (120 millions d'euros) entre juillet et septembre, contre 65 millions de dollars de Singapour (41 millions d'euros) un an auparavant. SIA est confrontée à une rude concurrence des compagnies asiatiques à bas coûts et d'autres compagnies du Golfe qui modernisent leur flotte et offrent des services à bord de haute qualité. En mai, Singapore Airlines avait annoncé une chute de son bénéfice net annuel sur l'exercice 2016/17. Elle était tombée dans le rouge au quatrième trimestre. Singapore Airlines s'est lancée dans une étude stratégique de son réseau, de sa flotte, de ses services ou encore de sa structure organisationnelle. Elle a également offert au personnel navigant la possibilité de prendre des congés sans solde de septembre à novembre cette année, en raison d'un "excédent temporaire" de membres d'équipage. La compagnie exploite également le cargo régional SilkAir et la compagnie à bas coûts Scoot. La semaine dernière, SIA avait indiqué qu'elle prévoyait d'investir massivement pour améliorer sa flotte de superjumbo A380, offrant des suites luxueuses comprenant des lits doubles.