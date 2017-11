Singapore Airlines dévoile la nouvelle configuration de ses A380

Singapore Airlines a précisé que quatorze de ses dix-huit A380 actuellement en service seraient réaménagés avec la nouvelle configuration entre fin 2018 et 2020 - quatre devant être retirés du service à l'expiration de leur contrat de leasing en 2018.



La nouvelle configuration permettra d'accueillir 471 passagers à bord, le nombre exact de places que le premier appareil comptait à son entrée en service en 2007. La répartition a toutefois été modifiée. Les douze Suites qui avaient fait sensation à l'époque seront remplacées par six autres, plus spacieuses. Installées sur le pont supérieur, elles se placeront devant une cabine affaires de 78 fauteuils. Le pont principal abritera quant à lui 44 sièges de Premium Economy et 343 de classe économique.



Bien entendu, ce sont les Suites de première classe qui ont tiré à elles toute l'attention. Disposées en 1-1, elles sont séparées par des portes coulissantes assurant une intimité totale. La nouveauté est la présence d'un lit plat et d'un fauteuil en cuir, séparant ainsi l'espace de repos de l'espace d'activité. Pour les personnes voyageant en couple, il est possible de réserver les deux premières suites d'un même côté, de les réunir et de convertir les deux lits en un lit double. Les sièges sont inclinables à 45° et peuvent pivoter. Chaque suite est dotée d'un écran HD de 32 pouces, qui pivote pour être visible quel que soit l'endroit où se trouve le passager dans sa suite, ainsi que de nombreux rangements. Les revêtements, cuir, moquette et mur doivent tous donner au voyageur un sentiment de luxe et d'intimité, renforcé par un système de mood-lighting.



Les suites ont été dessinées avec le studio de design Pierrejean et sont produites par Zodiac Aerospace.



© Singapore Airlines

© Singapore Airlines

Les fauteuils de classe affaires sont disposés en 1-2-1. D'une largeur de 25 pouces, ils peuvent se transformer en lits plats de 78 pouces de long. Là encore, il est possible de créer un lit double avec deux sièges centraux. La grande nouveauté de ces sièges est leur coque, dont la structure est en composite. Enveloppante pour donner une impression de cocon, elle est également plus fine et offre davantage de place dans les rangements. Quant à l'écran IFE, il mesure 18 pouces. Cette cabine a été dessinée par JPA Design et produite par Jamco.



© Singapore Airlines

© Singapore Airlines

Les sièges de Premium Economy sont toujours signés ZIM Flugsitz. Larges de 19,5 pouces et pouvant s'incliner de 8 pouces, ils offrent un pitch de 38 pouces et un écran de 13,3 pouces.



© Singapore Airlines

© Singapore Airlines

Enfin, Singapore Airlines a choisi Recaro pour fournir les sièges de classe économique. Dotés d'un appuie-tête et d'un repose-pied ajustable et d'une ergonomie optimisée, ils sont également équipés d'une veilleuse située sous l'écran de 11,1 pouces, ce qui limite la gêne pour les autres passagers.



© Singapore Airlines

Les A380 de Singapore Airlines vont se transformer. La compagnie singapourienne a révélé la semaine dernière la nouvelle configuration de ses Super Jumbos, toutes les cabines ayant été repensées pour relever encore le niveau de confort dans l'appareil. Le premier A380 qui sera équipé de ces nouvelles cabines sera le premier des cinq nouveaux que Singapore Airlines a commandé et il entrera en service en décembre sur Sydney. Il sera également doté d'un système de connectivité s'appuyant sur le système GX Aviation d'Inmarsat avec SitaOnAir.Singapore Airlines a précisé que quatorze de ses dix-huit A380 actuellement en service seraient réaménagés avec la nouvelle configuration entre fin 2018 et 2020 - quatre devant être retirés du service à l'expiration de leur contrat de leasing en 2018.La nouvelle configuration permettra d'accueillir 471 passagers à bord, le nombre exact de places que le premier appareil comptait à son entrée en service en 2007. La répartition a toutefois été modifiée. Les douze Suites qui avaient fait sensation à l'époque seront remplacées par six autres, plus spacieuses. Installées sur le pont supérieur, elles se placeront devant une cabine affaires de 78 fauteuils. Le pont principal abritera quant à lui 44 sièges de Premium Economy et 343 de classe économique.Bien entendu, ce sont les Suites de première classe qui ont tiré à elles toute l'attention. Disposées en 1-1, elles sont séparées par des portes coulissantes assurant une intimité totale. La nouveauté est la présence d'un lit plat et d'un fauteuil en cuir, séparant ainsi l'espace de repos de l'espace d'activité. Pour les personnes voyageant en couple, il est possible de réserver les deux premières suites d'un même côté, de les réunir et de convertir les deux lits en un lit double. Les sièges sont inclinables à 45° et peuvent pivoter. Chaque suite est dotée d'un écran HD de 32 pouces, qui pivote pour être visible quel que soit l'endroit où se trouve le passager dans sa suite, ainsi que de nombreux rangements. Les revêtements, cuir, moquette et mur doivent tous donner au voyageur un sentiment de luxe et d'intimité, renforcé par un système de mood-lighting.Les suites ont été dessinées avec le studio de design Pierrejean et sont produites par Zodiac Aerospace.Les fauteuils de classe affaires sont disposés en 1-2-1. D'une largeur de 25 pouces, ils peuvent se transformer en lits plats de 78 pouces de long. Là encore, il est possible de créer un lit double avec deux sièges centraux. La grande nouveauté de ces sièges est leur coque, dont la structure est en composite. Enveloppante pour donner une impression de cocon, elle est également plus fine et offre davantage de place dans les rangements. Quant à l'écran IFE, il mesure 18 pouces. Cette cabine a été dessinée par JPA Design et produite par Jamco.Les sièges de Premium Economy sont toujours signés ZIM Flugsitz. Larges de 19,5 pouces et pouvant s'incliner de 8 pouces, ils offrent un pitch de 38 pouces et un écran de 13,3 pouces.Enfin, Singapore Airlines a choisi Recaro pour fournir les sièges de classe économique. Dotés d'un appuie-tête et d'un repose-pied ajustable et d'une ergonomie optimisée, ils sont également équipés d'une veilleuse située sous l'écran de 11,1 pouces, ce qui limite la gêne pour les autres passagers.