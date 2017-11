Boeing 737 MAX en Chine : le premier d'une longue série

Le 737 MAX s'apprête à débuter sa carrière en Chine. Boeing vient de livrer, le 3 novembre, un premier exemplaire de son avion moyen-courrier remotorisé dans le pays. Le récipiendaire est la compagnie nationale Air China. Cette première livraison en appelle d'autres à court terme. Boeing n'hésite ainsi pas à annoncer que près de cent 737 MAX seront livrés dans le pays d'ici la fin de l'année prochaine.



Depuis la première livraison à Malindo Air en mai dernier, Air China est la dixième compagnie aérienne à recevoir un 737 MAX. C'est également le trentième exemplaire livré. Grand client de Boeing, avec notamment plus de 140 commandes de 737 NG, la compagnie chinoise n'a pourtant commandé le 737 MAX qu'à huit exemplaires. Elle devrait recevoir davantage d'appareils par le biais de locations ou des crédits-baux.



En effet, plus d'un tiers des 220 commandes chinoises du 737 MAX sont le fait d'organismes financiers tels que le China Aircraft Leasing Group (CALC), la China development Bank et l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Leasing. Des compagnies aériennes sont aussi clientes. On peut citer China Southern Airlines (50 exemplaires), Ruili Airlines (36) ou encore Donghai Airlines (25), etc. Comme Air China, la grande compagnie China Eastern Airlines n'a commandé directement qu'un nombre réduit de 737 MAX, soit sept appareils.



Si la Chine n'apparaît pas pour l'instant comme le principal client du 737 MAX, avec à peine plus de 5 % des commandes totales de l'avion, les compagnies du pays devraient être choyées par Boeing. L'avionneur américain compte visiblement séduire davantage les opérateurs locaux en leur livrant un grand nombre d'appareils au cours des prochains mois.



Boeing a apparemment priorisé la Chine par rapport à d'autres marchés. Son objectif de cent 737 MAX livrés dans le pays d'ici fin 2018 représente environ un tiers des exemplaires produits pendant cette période. A condition bien sûr que l'avionneur réussisse aussi son ambitieuse montée en cadence de la production des 737 NG/737 MAX : 47 appareils par mois aujourd'hui, 52 en 2018 et 57 en 2019.