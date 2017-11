WestJet modifie sa commande de Boeing 737 MAX et s'engage sur le MAX 10

WestJet a annoncé qu'elle avait modifié sa commande de 737 MAX, comme son contrat avec Boeing le lui permet. Avec les changements opérés, la compagnie canadienne a augmenté le nombre de ses engagements pour le monocouloir remotorisé de Boeing de 50 à 55 appareils - dont deux sont déjà en service. Elle a surtout supprimé le 737 MAX 9 de son carnet de commandes et y a introduit le 737 MAX 10.



Ainsi, les sept 737 MAX 9 qu'elle devait recevoir en 2018 et 2019 seront remplacés par quatre 737 MAX 8 et trois 737 MAX 7. Par ailleurs, ...