SkyWork Airlines retrouve sa licence d'exploitation

L'Office fédéral de l'aviation civile suisse (OFAC) a annoncé le 31 octobre qu'il avait restitué sa licence d'exploitation illimitée à SkyWork Airlines. La compagnie bernoise a en effet réussi à produire la preuve qu'elle avait les financements pour assurer son programme hiver et son plan de diversification sur l'année à venir. Elle a donc pu reprendre ses activités le 1er novembre.



SkyWork avait eu du mal à trouver ces financements en raison d'un programme plus ambitieux que les saisons précédentes pour son avenir. Considérant sa base de Berne trop petite pour assurer des opérations viables à l'année, la compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles bases pour générer des revenus plus pérennes - l'objet principal de son plan stratégique pour 2018-2020. Ces difficultés avaient conduit l'OFAC à renforcer sa surveillance sur la compagnie puis à limiter la validité de sa licence au 28 octobre.



A la suite de cette nouvelle annonce de l'OFAC, Adria Airways a quant à elle indiqué qu'elle révisait ses projets à Berne. En effet, en prévision de la disparition de SkyWork, elle avait mis en place un programme de vols à Berne pour assurer la continuité des services à partir du 6 novembre. Les vols devaient être assurés par Adria Airways Switzerland en Saab 2000.