Le MC-21 quitte la Sibérie pour Moscou

Alors que l'automne avance pour laisser la place à l'hiver, le MC-21 a quitté Irkoutsk et la taïga de Sibérie centrale au profit de la région de Moscou. Le premier prototype de vol est désormais installé sur l'aérodrome de l'Institut de recherches en vol M.M. Gromov à Joukovski (oblast de Moscou) - centre névralgique des essais en vol en Russie - pour poursuivre ses tests. Un premier vol a eu lieu le 2 novembre depuis cette nouvelle base.



Plus précisément, les essais se déroulaient jusqu'ici depuis l'aérodrome « Irkutsk-2 ». C'est sur ce terrain que se situe l'Usine d'aviation d'Irkoutsk, où le constructeur russe Irkut Corporation développe et produit le MC-21. Ils se poursuivent désormais depuis les Installations d'essais en vol et de développement du Bureau de conception Yakovlev (filiale d'Irkut), situé donc à Joukovski.



Un nouveau hangar a été construit sur place spécialement pour accueillir le MC-21. Il a notamment été équipé pour collecter, traiter et stocker les importants volumes de données issus des essais en vol et au sol.



Le MC-21 rejoint ainsi la longue liste des appareils russes testés en vol à Joukovski. Parmi les plus récents, on peut citer l'avion de combat T-50. Par ailleurs, des essais au sol avaient déjà été menés pour le MC-21 à Joukovski. La résistance statique de la voilure avait été réalisée à l'Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI)



Au cours de son premier vol d'essais depuis Joukovski, le prototype du MC-21-300 a continué à explorer son enveloppe de vol. La « stabilité et la contrôlabilité » de l'appareil ont ainsi été testées à diverses altitudes, comprises entre 6 000 et 12 000 m, pendant plus de trois heures. A en croire le communiqué du consortium russe United Aircraft Corporation (UAC ou OAK, maison-mère d'Irkut Corporation) : « Tous les systèmes de bord ont fonctionné normalement. »



Le vol de transfert entre Irkoutsk et Joukovski a été aussi l'occasion de tester l'appareil. Celui-ci a ainsi réalisé un trajet de plus de 4 500 km pour joindre les deux villes, soit de six heures de vol sans escale à une altitude de croisière de 10 000 m.