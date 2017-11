Qatar Airways acquiert une part de 9,6% dans Cathay Pacific

Qatar Airways a annoncé lundi l'acquisition d'une participation de 9,6% dans la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific, ce qui permet à la compagnie basée à Doha de prendre une position stratégique dans le lucratif marché aérien asiatique. Avec cette part de 9,6% au capital de Cathay Pacific, Qatar Airways devient le troisième principal actionnaire de la compagnie asiatique. Selon l'agence Bloomberg, le montant de cette opération serait de 662 millions de dollars (570 millions d'euros). Le patron de Qatar Airways, Akbar Al-Baker, cité dans un communiqué, a estimé que Cathay Pacific "est l'une des compagnies aériennes les plus solides au monde" et qu'elle est dotée d'un "important potentiel". L'annonce de cette acquisition a été faite alors que le Qatar est soumis depuis juin à un embargo aérien, maritime et terrestre de la part de quatre pays arabes, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette prise de participation dans Cathay Pacific intervient également après que Qatar Airways a déposé en août une offre pour prendre une part de 10% dans la compagnie American Airlines.