L'armée de l'air confirme la nécessité de MRTT supplémentaires

Le général André Lanata a en effet déclaré lors de son audition par la commission Défense de l'Assemblée nationale : « une augmentation de la cible de MRTT avion de ravitaillement et de transport stratégique polyvalent, sera indispensable pour couvrir l'ensemble des besoins de la composante nucléaire aéroportée, de l'aviation de combat et du transport stratégique. Une révision de la cible finale des MRTT à hauteur de 18 appareils [soit six avions supplémentaires, NDLR] me paraît nécessaire au vu des engagements constatés ».



Le CEMAA renouvelle par ailleurs sa volonté de voir augmentée la cadence de livraison des futurs ravitailleurs, afin d'accélérer le retrait du service actif des C-135 et KC-135, qui pourraient atteindre l'âge (canonique) de 60 ans s'ils étaient maintenus selon les prévisions jusqu'en 2025. La question n'est pas encore définitivement tranchée, mais elle est en cours de discussion, comme l'a indiqué la ministre des Armées Florence Parly en commission élargie à l'Assemblée nationale sur les crédits 2018 de la Défense : « C'est un sujet sur lequel nous travaillons, je ne peux pas y répondre fermement pour l'instant mais c'est une option sur laquelle on nous a demandé de travailler et j'espère que nous pourrons aller au bout ».



La flotte de 14 tankers, dont les premiers exemplaires ont été mis en service en 1964 au sein de l'armée de l'air, représente par ailleurs une charge de maintenance qui a « doublé ces dix dernières années », toujours selon le général Lanata, et passe de 20 à 40 heures de maintenance par heure de vol effectuée. Il met en garde sur les conséquences en termes de ressources humaines, mais aussi de potentiel : « Nous arrivons en limite de ce que nous pouvons faire ».



L'armée de l'air doit réceptionner un total de 12 A330 MRTT d'ici à 2025, afin de remplacer onze C-135FR, trois KC-135RG, trois A310 et deux A340 pour les missions de ravitaillement en vol, de transport de fret et de personnels et d'évacuations médicales. Le programme avait été officiellement lancé fin 2014 avec la commande du premier avion. Huit autres ont été confirmés en décembre 2015, les trois derniers devraient l'être en 2018.



