L'Airbus A350-1000 dans les temps pour une certification en novembre

C'est la dernière ligne droite pour l'A350-1000. L'appareil long-courrier d'Airbus n'est plus qu'à quelques semaines de la certification. Confiant, l'avionneur européen a annoncé le 2 novembre qu'il obtiendra le précieux sésame d'ici la fin du mois. Il lui restera alors jusqu'à la fin de l'année pour livrer le premier exemplaire à Qatar Airways et à son P-DG, Akbar al-Baker, dont la réputation n'est plus à faire en matière d'exigences lorsqu'il est client de lancement d'un nouvel appareil.



L'A350-1000 bénéficie néanmoins de l'expérience accumulée avec son ainé, l'A350-900, avec lequel il partage 95 % de ses systèmes. Celui-ci est entré pour la première fois en service il y a bientôt deux ans... déjà au sein de la compagnie qatarie.



Si Airbus se montre confiant, c'est qu'il vient d'achever avec succès les essais fonctionnels et de fiabilité. Au cours des deux dernières semaines, le MSN065 - troisième prototype de l'A350-1000 - a réalisé par moins de 150 heures de vol à travers le monde. Le dernier trajet a permis à l'avion de rejoindre Toulouse depuis Barranquilla (Colombie), le 1er novembre. Il aura ainsi parcouru pas moins de 65 200 km.



Le but de cette campagne, parfois appelée « route proving », est de se rapprocher au maximum des conditions opérationnelles pour prouver que l'appareil est apte à entrer en service. Si c'est une exigence des autorités de certification - des personnels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) participaient aux vols - c'est aussi un moyen pour le constructeur de faire monter rapidement en maturité son avion.



Le MSN065, équipé d'une cabine complète, a ainsi pu se frotter à tous types d'opérations : performances sur terrain à haute altitude, essais d'atterrissage automatique, temps de retournement en aéroport et assistance en escale, systèmes de cabine, performances des fonctions de navigation et de connectivité.



Doté de la cabine Airspace, l'A350-1000 peut accueillir 366 passagers avec une cabine configurée en trois classes. C'est le plus grand modèle de la famille devant l'A350-900 (325 passagers) et un plus qu'hypothétique A350-800 (280 passagers). Il viendra ainsi concurrencer directement les Boeing 777. Il a pour l'instant séduit 11 clients pour un total de 169 commandes fermes.