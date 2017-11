Inde: feu vert à la procédure d'achat de 111 hélicoptères militaires

L'administration indienne a donné son feu vert formel à la procédure d'achat de plus d'une centaine d'hélicoptères militaires pour sa marine, un contrat valorisé à 3,2 milliards de dollars, a indiqué mercredi un responsable. New Delhi - premier importateur d'armes de la planète - est engagée dans un vaste programme de modernisation de ses forces armées, à l'arsenal souvent obsolète, pour faire face aux défis géopolitiques et militaires de l'Asie du XXIe siècle, notamment l'affermissement de la puissance chinoise. Le conseil d'acquisition de défense a validé mardi les fonds pour l'achat de 111 hélicoptères utilitaires navals, un marché lorgné notamment par Airbus Helicopters. Cette commande devrait soulager le "manque critique d'hélicoptères" de la flotte indienne, a salué sur Twitter un porte-parole de la marine. Les fonds pour une commande encore plus grosse de 123 hélicoptères multirôles pour l'Indian Navy attendent eux encore d'être approuvés. Si les dizaines de milliards d'euros de manne de contrats potentiels font rêver les fabricants d'armes mondiaux, le gouvernement nationaliste hindou assortit cependant ses appels d'offres de conditions strictes pour produire localement. Les postulants doivent désormais s'associer avec un partenaire local, désigné par les autorités, et concéder des transferts de technologies. Narendra Modi ambitionne, à terme, de rendre son pays indépendant en matière de technologies militaires et de limiter ses importations. En poussant les industriels étrangers à produire sur son territoire, il espère aussi dynamiser les créations d'emplois en berne.