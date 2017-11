L'Advanced Hawkeye fait son premier ravitaillement en vol

L'E-2D Advanced Hawkeye s'apprête à gagner en capacité. Le Naval Air Systems Command (Navair) et Northrop Grumman ont annoncé, le 31 octobre, que l'avion embarqué de guet aérien avait réalisé ses premiers essais de ravitaillement en vol. Ils se sont déroulés cet été, à partir de la base aéronavale américaine de Patuxent River(Maryland), sous la conduite de l'Air Test and Evaluation Squadron 20 (VX-20). Cette nouvelle capacité doit permettre à l'E-2D d'effectuer des missions de guet de plus de sept heures.



Le premier essai a eu lieu le 14 juillet. Un E-2D équipé d'une perche de ravitaillement au-dessus du poste de pilotage s'est connecté pour la première fois au panier d'un KC-130 Hercules (l'US Navy utilise des systèmes de tuyaux souples avec paniers, contrairement aux perches rigides de l'US Air Force).Au cours des quatre heures de vol, dix contacts ont eu lieu, dont deux avec transfert de carburant d'un avion à l'autre. L'E-2D a ainsi reçu environ 770 kg de carburant.



Northrop Grumman avait déjà annoncé la tenue du premier vol d'un Advanced Hawkeye équipé d'une perche de ravitaillement en vol le 15 décembre 2016. L'essai s'était alors déroulé depuis les installations de l'industriel américain à St. Augustine. L'avion avait ensuite rejoint Patuxent River.



En tout, trois appareils participent à ce programme d'essais. Le troisième exemplaire modifié a fait son premier vol à St. Augustine le 14 juillet, alors même que le premier s'essayait au ravitaillement. Outre la perche de ravitaillement, les avions modifiés reçoivent des éclairages pour le vol en formation, des sièges longue endurance et des modifications matérielles et logicielles des commandes de vol.



Cette amélioration fait suite à un contrat passé par le Navair à Northrop Grumman en 2013. Les exemplaires de série seront équipés du système à partir de 2018. L'objectif est de déclarer la capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2020. Par la suite, les avions déjà livrés bénéficieront d'un rétrofit. En tout, l'US Navy a commandé 75 exemplaires de l'E-2D, qui seront livrés jusqu'en 2025.