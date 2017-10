En Images : L'aéroport de Singapour inaugure son Terminal 4

Le nouveau terminal est implanté au sud de la plateforme aéroportuaire singapourienne, à proximité des installations de la société de restauration SATS. Occupant la place de l'ancien Budget Terminal, il a représenté un investissement de quelque 985 millions de dollars de Singapour (622 millions d'euros) depuis le démarrage du projet en 2012.



Affichant une emprise au sol de près de 225 000 m2, le Terminal 4 dispose de 21 portes au contact avec passerelles télescopiques et peut accueillir 16 millions de passagers par an, portant ainsi à 82 millions les capacités totales de Changi. Il se destine aussi bien aux compagnies traditionnelles qu'aux compagnies low-cost.



Changi Airport Group (CAG) annonce que le Terminal 4 est deux fois plus petit que l'actuel Terminal 3 (majoritairement utilisé par Singapore Airlines), mais qu'il a été optimisé pour accueillir les deux tiers de sa capacité. Le gestionnaire aéroportuaire singapourien a également précisé que son nouveau terminal devrait accueillir 8 millions de passagers au cours de sa première année d'activité.



Pour bien mettre en lumière le caractère de Smart City de la cité-Etat, CAG a largement misé sur les nouvelles technologies pour son Terminal 4. Les installations font très largement la part aux parcours passager largement automatisé (check-in, dépôt bagage, immigration et embarquement) baptisé FAST (fast and seamless travel), cher aux objectifs de l'IATA. Le Terminal 4 préfigure sans doute ce qui viendra un jour dans ses actuels terminaux, et plus tard dans son futur Terminal 5.



Comme annoncé en 2014, c'est Cathay Pacific qui a inauguré les nouvelles installations avec l'arrivée d'un A330 assurant la rotation CX659/CX650 depuis Hong Kong. Korean Air l'a suivie dans la soirée avec une première rotation depuis Incheon. Quatre autres compagnies s'y installerons aussi dans les huit jours : Cebu Pacific et Spring Airlines (2 novembre) ainsi que Vietnam Airlines et les quatres entités du groupe AirAsia desservant Singapour (7 novembre).



Le nouveau T4 de Changi en images





































Hasard du calendrier, le Journal de l'Aviation était présent à Singapour et a visité le nouveau terminal 4 de Changi lors de son ouverture le 31 octobre.Le nouveau terminal est implanté au sud de la plateforme aéroportuaire singapourienne, à proximité des installations de la société de restauration SATS. Occupant la place de l'ancien Budget Terminal, il a représenté un investissement de quelque 985 millions de dollars de Singapour (622 millions d'euros) depuis le démarrage du projet en 2012.Affichant une emprise au sol de près de 225 000 m2, le Terminal 4 dispose de 21 portes au contact avec passerelles télescopiques et peut accueillir 16 millions de passagers par an, portant ainsi à 82 millions les capacités totales de Changi. Il se destine aussi bien aux compagnies traditionnelles qu'aux compagnies low-cost.Changi Airport Group (CAG) annonce que le Terminal 4 est deux fois plus petit que l'actuel Terminal 3 (majoritairement utilisé par Singapore Airlines), mais qu'il a été optimisé pour accueillir les deux tiers de sa capacité. Le gestionnaire aéroportuaire singapourien a également précisé que son nouveau terminal devrait accueillir 8 millions de passagers au cours de sa première année d'activité.Pour bien mettre en lumière le caractère de Smart City de la cité-Etat, CAG a largement misé sur les nouvelles technologies pour son Terminal 4. Les installations font très largement la part aux parcours passager largement automatisé (check-in, dépôt bagage, immigration et embarquement) baptisé FAST (fast and seamless travel), cher aux objectifs de l'IATA. Le Terminal 4 préfigure sans doute ce qui viendra un jour dans ses actuels terminaux, et plus tard dans son futur Terminal 5.Comme annoncé en 2014, c'est Cathay Pacific qui a inauguré les nouvelles installations avec l'arrivée d'un A330 assurant la rotation CX659/CX650 depuis Hong Kong. Korean Air l'a suivie dans la soirée avec une première rotation depuis Incheon. Quatre autres compagnies s'y installerons aussi dans les huit jours : Cebu Pacific et Spring Airlines (2 novembre) ainsi que Vietnam Airlines et les quatres entités du groupe AirAsia desservant Singapour (7 novembre).