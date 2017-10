American Airlines exerce ses options sur 10 Embraer 175

Embraer a annoncé le 31 octobre qu'American Airlines s'était engagée pour dix E175 supplémentaires. Les appareils sont issus de la conversion de droits d'achat sécurisés en 2013 et ont une valeur de 457 millions de dollars.



Les livraisons devraient se dérouler entre 2018 et mi-2019. Les appareils seront opérés par la filiale régionale de la compagnie américaine, Envoy. La configuration retenue compte douze fauteuils de classe affaires, vingt de premium economy et 44 sièges de classe économique.



Cette conversion porte à 74 le nombre d'E175 sur lesquels American Airlines est fermement engagée.