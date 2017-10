SpaceX lance avec succès un satellite de communication sud-coréen

La société américaine SpaceX a lancé avec succès lundi un satellite de communications sud-coréen à bord de sa fusée Falcon 9, selon des images en direct du lancement. Falcon 9 a décollé du pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy près de Cap Canaveral en Floride à 19H34 GMT (15H34 locales) dans un ciel bleu azur. Le satellite Koreasat-5A, d'une masse de 3,5 tonnes, construit par le groupe franco-italien Thales Alenia, a été déployé sur une orbite géostationnaire environ 36 minutes après le lancement, a confirmé SpaceX. Il est destiné à étendre la couverture pour les communications et la télévision dans le golfe Persique, l'océan Indien, ainsi que dans le sud et l'est de la mer de Chine. C'est le troisième satellite lancé par SpaceX depuis le début du mois. Le 9 octobre, SpaceX a mis sur orbite le troisième Iridium NEXT sur dix de prévus et le 11 octobre la firme californienne a lancé un satellite EchoStar. Environ 10 minutes après le décollage, le premier étage de Falcon 9 est revenu dans l'atmosphère pour venir se poser en douceur à la verticale sur une plate-forme dans l'Atlantique au large des côtes de Floride, a confirmé un commentateur de SpaceX. Il s'agit du 19e atterrissage réussi du premier étage. En recyclant cette partie la plus coûteuse du lanceur, le patron de SpaceX Elon Musk compte réduire les coûts de lancement et à terme rendre les voyages dans l'espace plus abordables. SpaceX a déjà réutilisé un premier étage recyclé pour le lancement de sa capsule non-habitée Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). La société californienne compte le faire de nouveau pour la prochaine mission d'approvisionnement de l'avant-poste orbital pour le compte de la Nasa prévue début décembre.