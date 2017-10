Chine: le bénéfice des compagnies aériennes bondit au 3T, dopé par le trafic estival

Les compagnies aériennes chinoises ont affiché au troisième trimestre un bénéfice net en forte hausse, celui d'Air China et de China Southern bondissant d'environ 30%, dopé par le renchérissement du yuan et un trafic estival robuste. La plus grosse compagnie d'Asie en nombre de passagers, China Southern, basée à Canton (sud), a ainsi vu son bénéfice net s'envoler de 29,4% sur un an sur la période juillet-septembre, à 4,28 milliards de yuans (553 millions d'euros), selon un communiqué transmis lundi à la Bourse de Hong Kong. Ce vif rebond, après une chute de 11% de son profit net au premier semestre de l'année, intervient à la faveur d'un trafic passagers meilleur qu'attendu durant l'été, mais également d'un yuan plus fort, de nature à modérer sa facture de kérosène. Air China, la plus emblématique des compagnies chinoises, elle aussi sous contrôle étatique, a bénéficié d'une embellie similaire. Elle a dégagé un bénéfice net de 4,95 milliards de yuans au troisième trimestre (640 millions d'euros), soit une envolée de 31,4% sur un an, selon un communiqué boursier diffusé vendredi. Un résultat supérieur au profit net de 3,92 milliards de yuans enregistré sur l'ensemble du premier semestre. Air China a mis en avant le renchérissement du yuan par rapport au dollar, qui a permis de sabrer ses dépenses financières: un dollar affaibli permet en effet de réduire non seulement la facture de carburant des compagnies mais également le coût de leurs crédits contractés dans la devise américaine. Dans le même temps, Air China a vu son chiffre d'affaires opérationnel grimper de 9,1% sur un an, à quelque 34,8 milliards de yuans (4,5 milliards d'euros), sur fond d'une robuste demande durant les vacances estivales. "En dépit des défis auxquels fait face le secteur aérien, comme les fluctuations de changes, les cours du pétrole, les problèmes géopolitiques (...) la tendance de la demande s'est dans l'ensemble améliorée", s'est félicité Air China dans un communiqué. De fait, les compagnies chinoises continuent de profiter à plein de l'expansion spectaculaire du trafic aérien dans le pays, encouragé par l'essor de la classe moyenne et le développement accéléré du tourisme. La nette montée des prix du pétrole avait cependant assombri le tableau et fait exploser leurs coûts opérationnels au premier semestre, précipitant notamment dans le rouge les comptes de China Southern. De son côté, la troisième grande compagnie chinoise, China Eastern, a fait part la semaine dernière d'un bénéfice net en hausse plus modeste de 3,09% au troisième trimestre, à 3,59 milliards de yuans, à l'heure où la concurrence s'intensifie sur les routes internationales. China Eastern, soucieuse de s'étendre en Europe, a annoncé avoir finalisé début octobre son entrée au capital d'Air France-KLM, à hauteur de 10%, investissant 375 millions d'euros dans l'opération.