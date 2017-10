SkyWork Airlines suspend son vol

SkyWork Airlines n'a pas trouvé les financements nécessaires pour assurer ses opérations cet hiver. La compagnie suisse a donc dû suspendre ses opérations le 29 octobre, l'OFAC (Office fédéral de l'aviation civile suisse) ayant décidé de ne pas renouveler sa licence d'exploitation. Si sa direction continue de chercher une solution pour financer son plan stratégique, sa concurrente Adria Airways a d'ores et déjà avancé ses pions à Berne et annoncé qu'elle allait y baser deux appareils à partir du 6 novembre.



L'OFAC avait détecté la fragilité financière de SkyWork Airlines depuis quelques temps déjà et avait en conséquence resserré ...