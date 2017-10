Air Caraïbes reprend ses vols directs vers Saint-Martin

La compagnie aérienne française Air Caraïbes a annoncé samedi la reprise le jour-même de ses vols à destination de l'aéroport international de Saint-Martin, dans la partie néerlandaise de cette île caribéenne, dévastée par le passage de l'ouragan Irma début septembre. L'aéroport Princess Juliana de Saint-Martin, célèbre pour sa piste proche d'une plage que les avions survolent avant de se poser, a rouvert vendredi après plus de six semaines d'inactivité. Cet aéroport, le principal pour ce territoire, avait été presqu'entièrement détruit par le passage de l'ouragan sur l'île. Le premier vol d'Air Caraïbes a décollé à 12H20 de l'aéroport de Paris-Orly, avec 231 passagers à bord. "Air Caraïbes est convaincue que la reprise de ses vols directs long-courrier vers Saint-Martin Juliana marque une étape clé dans le rétablissement de l'île", a estimé la compagnie dans un communiqué. L'île de Saint-Martin, divisée en deux entre une partie française et une néerlandaise, a été frappée de plein fouet par le passage de l'ouragan Irma le 6 septembre dernier, qui a fait une quinzaine de victimes, dont 11 côté français. L'aéroport de la partie française moins endommagé que l'escale internationale a été très utilisé pour l'organisation des secours (avions militaires et moyen courrier) mais ne peut pas accueillir des vols gros porteurs. Principalement basée sur le tourisme, l'économie de l'île a particulièrement souffert de la catastrophe, 388 entreprises ayant demandé depuis des mesures de chômage partiel pour 2.346 salariés, sur un total d'environ 7.000. Avant le passage de l'ouragan, l'île comptait déjà 33,6% de chômage, un taux qui pourrait "atteindre les 60% voire plus" s'est inquiété le 12 octobre le président de la collectivité territoriale, Daniel Gibbs, à l'issue d'une réunion interministérielle consacrée aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le Premier ministre Edouard Philippe doit se rendre sur les deux îles le 6 novembre prochain, afin de faire le point sur la situation.