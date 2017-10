Dassault et Reliance posent la première pierre de leur usine Rafale en Inde

Cette fois, les choses sérieuses commencent pour Dassault en Inde. Le constructeur français vient de poser un important jalon de sa coopération industrielle dans le pays, avec le lancement de la construction de son usine commune avec le groupe local Reliance sur le site de Mihan à Nagpur (Etat du Maharashtra). La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue le 27 octobre, sous l'égide d'Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, et d'Anil D. Ambani, président du groupe Reliance, et en présence de Florence Parly, ministre française des Armées, et Nitin Gaskari, ministre indien des Transports. La nouvelle installation ...