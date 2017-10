IAG profite de son accent espagnol et d'un kérosène bon marché

Le groupe aérien IAG voit ses bénéfices grimper grâce à une bonne performance sur les marchés hispaniques et à la baisse des prix du kérosène, tenant son cap dans un secteur en proie à des turbulences. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, son bénéfice après impôt s'est élevé de 7,5% pour atteindre exactement un milliard d'euros, a annoncé vendredi la maison-mère des compagnies espagnoles Iberia et Vueling, britannique British Airways et irlandaise Aer Lingus. "Toutes nos compagnies se sont bien portées", a assuré le directeur général du groupe, Willie Walsh. Il s'est félicité d'une hausse de 2,2% du revenu par passager à taux de change constant, un indicateur important du secteur, grâce "à des améliorations sur les marchés espagnol et latino-américain". "Nos principaux marchés d'Amérique du Nord et d'Europe ont été porteurs et British Airways a connu des réservations vigoureuses dans le segment premium", a ajouté le groupe hispano-britannique, qui a revanche fait état d'un impact négatif d'intempéries et du contexte de terrorisme sur ses affaires. Ensemble, ses quatre compagnies ont transporté 31,259 millions de passagers lors de ce trimestre, 1,3% de plus sur un an. Le groupe a de surcroît évoqué une bonne tenue de son activité de cargo, tiré par la région Asie-Pacifique. Au final, le chiffre d'affaires d'IAG a augmenté de 2%, à 6,617 milliards d'euros, tandis que son bénéfice d'exploitation a grimpé de 9% à 1,261 milliard d'euros. Pour l'ensemble des premiers neuf mois de l'exercice en cours, le bénéfice après impôt d'IAG est monté de 5,6%. Le groupe a estimé que la panne informatique géante qui avait frappé British Airways lors d'un week-end prolongé de la fin mai au Royaume-Uni lui avait coûté 65 millions d'euros pour indemniser les passagers. Cette panne avait forcé la compagnie à annuler 726 vols en trois jours. La panne avait provoqué un immense chaos dans les aéroport londoniens de Heathrow et Gatwick, affectant 75.000 passagers souvent en partance pour le soleil. Mi-juin, M. Walsh avait annoncé que cette panne avait coûté, tout compris, autour de 80 millions de livres (90 millions d'euros). - Impact de la livre - IAG a en revanche bénéficié entre janvier et septembre d'une baisse de 8,4% de ses coûts en kérosène, du fait d'un recul des cours mondiaux du pétrole et de l'arrivée dans sa flotte de nouveaux avions moins gourmands en carburant. Le groupe a par ailleurs fait état d'un impact négatif de 115 millions d'euros sur son bénéfice opérationnel lié à la question des changes, notamment la chute de la livre sterling face à l'euro entraînée par les inquiétudes autour du Brexit. Les politiques de couverture mises en place par IAG sur les questions de changes lui ont toutefois permis de compenser cet impact en bonne part. Au final, le groupe escompte dégager un bénéfice opérationnel de 3 milliards d'euros en 2017, hors éléments exceptionnels, soit 18% de plus sur un an. IAG reste donc rentable dans un secteur où plusieurs compagnies sont démantelées, rachetées ou en faillite, comme l'allemande Air Berlin, l'italienne Alitalia ou la britannique Monarch. "Le secteur est soutenu par les faibles cours du carburant, mais pour les compagnies à bas coût cet avantage est annulé par la concurrence féroce. Monarch, Alitalia et Air Berlin ont d'ailleurs failli sous la pression", a expliqué George Salmon, analyste chez Hargreaves Lansdown. "Mais l'opérateur de British Airways et Iberia n'est pas trop concerné par la bataille de chiffonniers à l'échelon en dessous. Plutôt que de sabrer ses prix, IAG a réussi à les maintenir, ce qui a permis au cours de son action de monter" depuis le début de l'année, a-t-il ajouté. Le titre IAG s'est envolé en effet de presque 50% cette année, avec des gains particulièrement importants ces dernières semaines, aussi des investisseurs prenaient-ils des bénéfices après les résultats de vendredi. L'action perdait exactement 5,0% à 636,50 pence à la Bourse de Londres à 09H20 GMT.