Arianespace signe avec Inmarsat pour lancer un satellite télécom très haut débit

Arianespace a annoncé vendredi la signature d'un contrat de lancement avec Inmarsat pour le satellite de télécommunications à très haut débit Global Xpress-5 (GX-5), qui interviendra au second semestre 2019. Le satellite sera mis en orbite par Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais (CSG), à Kourou en Guyane française. GX5 est un satellite à très haut débit (V-HTS) qui fournira des services couvrant le Moyen-Orient, l'Europe et le sous-continent indien. Prévu pour une durée de vie de 16 ans, il aura une masse d'environ quatre tonnes au décollage et transportera une charge utile d'une puissance électrique d'environ 6,8 Kw. "Avec ce nouveau contrat de lancement, nous sommes très fiers de poursuivre le partenariat que nous avons développé avec Inmarsat depuis 1981", a déclaré Stéphane Israël, Président exécutif d'Arianespace. "Cette confiance renouvelée démontre la reconnaissance de la performance et de la fiabilité exceptionnelles de notre lanceur lourd Ariane 5, ainsi que sa capacité à répondre dès aujourd'hui aux nouvelles demandes de connectivité à haut débit et en vol, avant même l'arrivée de notre futur lanceur lourd Ariane 6", prévue en 2020, a-t-il ajouté.