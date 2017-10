Safran plus optimiste pour 2017, mais des « mois » de retard sur le Silvercrest

Safran a relevé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires 2017 après un troisième trimestre confirmant la montée en puissance de son moteur Leap pour les avions moyen-courriers, mais a évoqué des "mois" de retard pour son Silvercrest, destiné aux avions d'affaires. Après un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 8,5%, à 3,85 milliards d'euros, Safran table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires ajusté 2017 supérieure à 3% "contre 2% à 3% précédemment". "La production des moteurs Leap monte en puissance au troisième trimestre et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de plus de 450 moteurs en 2017", s'est félicité Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran. Le groupe a livré un "record" de 1.333 moteurs (CFM56 et Leap) depuis le début de l'année contre 1.326 l'année dernière. Au 30 septembre, les livraisons de moteurs Leap totalisaient 257 unités et celles de moteurs CFM56, 1.076 unités. Safran a reçu 2.192 commandes et intentions d'achats de moteurs Leap depuis le début de l'année, et 424 pour les moteurs CFM56, dont la demande demeure "soutenue". Le carnet de commandes pour les deux programmes s'élève ainsi à 14.777 unités, soit plus de sept années de production. Le Leap est un moteur de nouvelle génération qui, grâce à des matériaux composites et des gains de masse, permet de réduire de 15% la consommation de carburant et des émissions de CO2. Il est destiné aux A320neo et aux 737 Max, les versions remotorisées des moyen-courriers d'Airbus et de Boeing, ainsi qu'au C919 du chinois Comac. Seul bémol au tableau, Safran souligne que "l'impact de la transition CFM56-Leap sur le résultat opérationnel courant ajusté 2017 incluant des mesures potentielles supplémentaires visant à améliorer la durée de vie sous l'aile devrait se situer dans une fourchette entre 350 et 400 millions d'euros, légèrement supérieure à l'hypothèse précédente." Il prévoyait jusque-là une fourchette de 300-350 millions d'euros. "Nous augmentons légèrement cette enveloppe (...) C'est une provision pour risque que nous avons décidé de prendre. C'est une provision, ce n'est pas un risque avéré", a insisté Philippe Petitcolin. - Nouveau retard pour le Silvercrest - Safran n'a pas donné d'élément nouveau concernant les difficultés rencontrées par le moteur Silvercrest destiné aux avions d'affaires. Le motoriste indique simplement que des "développements complémentaires" retarderont sa certification. Prévue jusque-là en 2018, celle-ci subira un nouveau retard qui se comptera en "mois", selon Philippe Petitcolin. "On ne parle pas de semaines, on parle vraiment de mois", a-t-il dit en conférence téléphonique. Ces difficultés ont conduit à repousser une nouvelle fois l'entrée en service du Falcon 5X, le biréacteur de Dassault à long rayon d'action et à large cabine, mais Safran souligne que l'avionneur américain Cessna, qui a choisi ce moteur pour équiper son avion d'affaires "Hémisphère", a indiqué que cette situation était sans impact sur son entrée en service. En 2015, Safran avait dû passer une charge de 654 millions d'euros dans ses comptes en raison de problèmes qui avaient déjà conduit à retarder de 18 mois le calendrier initial de développement du moteur. "L'ensemble de la résolution des problèmes techniques identifiés il y a deux ans ont été réglés", a tenu à rappeler Philippe Petitcolin. Concernant le rachat de l'équipementier Zodiac Aerospace, le patron de Safran a indiqué que le calendrier demeurait inchangé avec le lancement d'une OPA avant la fin de cette année et un bouclage début 2018. Safran a obtenu le 19 octobre l'agrément des autorités américaines de la concurrence (Federal Trade Commission, (FTC). Côté perspectives, Philippe Petitcolin a indiqué que "les tendances des neuf premiers mois devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année". Safran maintient son objectif d'un bénéfice opérationnel courant ajusté 2017 proche de celui de 2016 et d'un cash flow libre (trésorerie, ndlr) représentant plus de 45% de ce résultat.