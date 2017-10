GE Aviation investit dans la chaîne d'approvisionnement du GE9X

Alors que Boeing vient d'annoncer le début de la production du premier prototype du 777X, GE Aviation se met également en ordre de bataille pour le GE9X. L'équipementier américain a détaillé, le 25 octobre, le plan industriel mis en place pour le moteur le plus large du monde (3,35 m de diamètre au niveau de la soufflante). Il a ainsi investi pas moins de 600 M$ en installation, équipement et outillage sur une vingtaine de sites aux Etats-Unis et à travers le monde.



L'essentiel des investissements a été réalisé directement par GE Aviation dans ses usines américaines et ...