Chiffre d'affaires en hausse de 2,6% sur 9 mois pour le Groupe ADP, porté par un trafic dynamique

Le gestionnaire aéroportuaire Groupe ADP a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% pour les neuf premiers mois de l'année, porté par la dynamique du trafic aérien stimulé par les compagnies low-cost. Le trafic des aéroports du Groupe ADP a enregistré une croissance de 6,6% avec 172,6 millions de passagers. Celui des deux aéroports de Paris --Orly et Charles de Gaulle-- ayant grimpé de 4,7% à 77,3 millions de passagers grâce au dynamisme des compagnies à bas coûts (+9,6%) et du trafic international (+6,4%), selon un communiqué du groupe. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,254 milliard d'euros, hors intégration globale du groupe turc TAV airport, dans lequel Groupe ADP a acquis début juillet une participation complémentaire de 8,12%, portant sa part à 46,12%. L'activité des commerces et services (boutiques, restaurants, parcs, prestations industrielles et recettes locatives) a enregistré à Paris une hausse de 1,6% à 706 millions Les activités commerciales, qui incluent les loyers perçus sur les boutiques, les bars et restaurants, les activités banques, les loueurs de voiture et le chiffre d'affaires de la publicité, ont atteint un chiffre d'affaires de 342 millions, en hausse de 4,2%. "Le chiffre d'affaires par passager, bien que porté par le dynamisme du luxe, reste pénalisé par la baisse des ventes de tabac liée à la mise en place du paquet neutre au 1er janvier, ainsi que par l'euro fort, qui réduit le pouvoir d'achat des passagers internationaux", a déclaré le PDG du groupe, Augustin de Romanet, cité dans le communiqué. Les revenus liés aux activités aéronautiques sont en hausse de 4,4% à 1,372 milliard d'euros avec le produit des redevances aéronautiques (redevance par passager, d'atterrissage et de stationnement) en hausse de 5,3% à 801 millions d'euros "sous l'effet de la croissance du trafic de passagers" à Paris "et de la hausse des tarifs au 1er avril", selon le communiqué. "Le produit des redevances spécialisées est en croissance de 6,1% à 174 millions d'euros, en raison principalement de la forte hausse du produit de la redevance pour mise à disposition des infrastructures pour le dégivrage des avions (+53,4%, à 16 millions d'euros)", selon Groupe ADP. Outre TAV Airports, Groupe ADP a des participations au sein des aéroports de Zagreb (20,8%), Jeddah Hajj (5%), Amman (9,5%), Maurice (10%), Conakry (29%), Santiago du Chili (45%) et Madagascar (35%).