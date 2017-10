Dassault Aviation, Safran et Thales condamnés à une amende de 227 M EUR à Taiwan

Dassault Aviation, Safran et Thales ont été condamnés à payer 227 millions d'euros à la République de Chine pour un litige de nature commerciale datant de 1992, ont annoncé les trois groupes séparément. A l'époque, les trois groupes avaient signé un contrat pour 60 avions de combat Mirage 2000-5. La part de Dassault s'élève à 134 millions d'euros, celle de Thales Systèmes Aéroportés à 64 millions et celle de Safran Aircraft Engines à 29 millions, selon des communiqués séparés des trois groupes. Les trois indiquent avoir "pris connaissance de la sentence arbitrale notifiée le 25 octobre 2017 relative au litige de nature commerciale" mercredi, et "étudient les suites à donner à cette décision." Ils ne précisent pas la nature de ce litige mais indiquent que cette sentence "intervient au titre d'un contrat conclu en 1992." Thales souligne qu'il enregistrera une charge dans ses comptes au 31 décembre 2017 "sans impact sur l'EBIT (résultat opérationnel, ndlr) et le résultat net ajusté de l'année." Safran explique que la charge correspondante sera enregistrée dans ses comptes 2017 et "sera sans impact sur les objectifs de résultat opérationnel courant communiqués". Dassault Aviation ne donne pas d'informations sur l'impact de cette décision sur ses comptes. Thales rappelle dans son communiqué qu'il évoquait cette affaire dans son document de référence 2016. Il y indiquait que les trois industriels français avaient été saisis collectivement fin 2002 "d'une demande d'arbitrage par un client commun" réclamant une somme qui ne saurait être inférieure à 260 millions de dollars. "Cette demande était relative à l'exécution d'anciens contrats réalisés par ces industriels", selon le document. Après s'être désisté à la suite d'un accord entre les parties en juin 2003, le demandeur avait notifié une nouvelle requête en arbitrage pour un montant révisé de 226 millions d'euros en novembre 2012, ajoute le document de référence cité par Thales.