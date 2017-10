Six Super Tucano supplémentaires pour l'Afghanistan

Les forces aériennes afghanes vont réceptionner six A-29 Super Tucano supplémentaires, annonce Embraer. Cette nouvelle commande va porter à 26 le nombre d'appareils de la flotte afghane. L'avionneur brésilien avait remporté le contrat LAS (Light air support) en février 2013 par le biais de la procédure FMS (Foreign military sale) pour équiper l'armée de l'air afghane d'avions légers de reconnaissance armée et de soutien aérien rapproché.



Les Super Tucano ont débuté leurs missions opérationnelles en avril 2016, ils sont répartis entre les bases de Kaboul et de Mazar-e-Sharif, le site de Kandahar pouvant quant à lui faire office de base opérationnelle avancée en cas de besoin. A terme, les personnels affectés aux avions seront répartis entre trentaine de pilotes et quelques 90 mécaniciens.



Embraer a par ailleurs annoncé il y a quelques jours la signature d'un contrat autre d'acquisition pour six A-29, sans dévoiler le nom du pays client. Le Nigeria a quant à lui engagé le processus d'acquisition d'une douzaine de Super Tucano, la vente a été approuvée par le département d'État américain en août dernier.