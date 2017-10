Transport aérien : l'Asie-Pacifique doit investir face à la croissance

La région Asie-Pacifique doit investir rapidement dans ses aéroports pour faire face à la croissance exponentielle du trafic aérien, qui va doubler d'ici 20 ans a mis en garde mercredi l'Association du transport aérien international (IATA). D'ici 2036, le nombre de passagers transportés dans le monde devrait atteindre 7,8 milliards par an, contre 4 milliards prévus pour 2017, selon les projections de IATA, publiées mardi et basées sur une estimation moyenne de 3,6% de croissance annuelle. "Plus de la moitié de la croissance sera enregistrée en Asie-Pacifique avec 2,1 milliards de nouveaux voyageurs", soit 3,5 milliards de passagers en 2036, avec une croissance annuelle moyenne de 4,6%. La Chine devrait détrôner les Etats-Unis et les reléguer à la deuxième place dans le marché mondial du transport aérien dès 2022. En 2036, l'Inde, l'Indonésie et le Royaume-Uni figureront parmi les cinq premiers pays. La Thaïlande et la Turquie vont entrer dans le top 10, la France et l'Italie n'atteignant respectivement que les 11è et 12è places. "Nous nous dirigeons vers une crise majeure des infrastructures", a mis en garde mercredi le président de IATA, Alexandre de Juniac, dans un communiqué. Il a salué le "coup d'avance" de certains hubs en Asie-Pacifique tout en soulignant des "défis" à relever, notamment pour les aéroports de Bangkok, Manille et Jakarta qui "doivent subir d'importantes améliorations". En Chine, la gestion du trafic aérien est un sujet de préoccupation pour le président de IATA, qui pointe aussi en Inde les coûts importants imposés par des aéroports privés à l'industrie aérienne. "Les 34 millions d'emplois et 700 milliards de dollars d'activité économique générés par l'aviation dans la région Asie-Pacifique sont appelés à doubler dans les 20 ans à venir" mais "ces bénéfices sont menacés si la région ne répond pas aux défis à long-terme du développement durable, des infrastructures et de l'harmonisation règlementaire", a-t-il estimé.