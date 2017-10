Finnair annonce un bond de son bénéfice net au 3e trimestre

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé mercredi avoir réalisé un troisième trimestre record avec un bond de son bénéfice net, tiré par la hausse du nombre de voyageurs. Trimestre traditionnellement faste, la période entre juillet et septembre a vu le nombre de passagers augmenter de 9,6% par rapport à l'année précédente et le transporteur a enregistré un bénéfice net en hausse de 57,2%, à 131,3 millions d'euros. Sur un an, son chiffre d'affaires a progressé de 14,7%, à 735,4 millions sur la période. Le résultat d'exploitation, à quelque 119 millions d'euros, a lui augmenté pour le 12ème trimestre consécutif. Le taux de remplissage des avions a gagné trois points, à 87,2%. Sur le segment-clé du réseau Finnair en terme de revenus issus des billets d'avion, les liaisons entre l'Asie et l'Europe, qui représentent 38% du trafic de la compagnie, les demandes ont dépassé les attentes du groupe. La demande a été particulièrement forte entre le Japon et l'Europe, a relevé le groupe dans son rapport trimestriel. Finnair a laissé ses prévisions inchangées et mise sur une hausse de 9% de ses capacités sur l'ensemble de l'année. A la Bourse d'Helsinki peu avant 08h00 GMT, l'action Finnair prenait 3% dans un marché en léger recul (-0,35%).