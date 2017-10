Aena : bénéfice net en hausse de 2,2% au 3T à 965 MEUR

Le premier gestionnaire d'aéroports au monde, l'espagnol Aena, a vu son bénéfice net augmenter de 2,2% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2016, à 965,5 millions d'euros, grâce notamment à l'augmentation du trafic passagers. L'an dernier, Aena avait profité du remboursement exceptionnel de provisions liées à une procédure judiciaire. Sans ce point de comparaison, le bénéfice net aurait progressé de près de 22,1% assure le groupe, détenu à 51% par l'Etat espagnol. Rien qu'en Espagne, "le nombre de passagers enregistrés dans les aéroports du réseau Aena au cours des neuf premiers mois de 2017, atteint les 193,4 millions, soit 8,3% de plus qu'en 2016", a notamment souligné Aena. L'exploitant profite de l'affluence des voyageurs en Espagne, troisième destination la plus prisée au monde derrière la France et les Etats-Unis. Outre l'Espagne (46 aéroports) et le Royaume-Uni, Aena est aussi présent au Mexique et en Colombie. L'aéroport de la ville britannique de Luton a ainsi vu son trafic passagers augmenter de 8,4% par rapport au troisième trimestre 2016. En termes de clientèle, Aena dessert en premier lieu les lignes aériennes du groupe IAG (Iberia, Vueling, British Airways...), ainsi que la low-cost irlandaise Ryanair.