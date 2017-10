Le fonds américain Cerberus intéressé par une reprise totale d'Alitalia

Le fonds américain Cerberus Capital Management a contacté la compagnie aérienne italienne en difficulté Alitalia pour lui proposer de la reprendre dans sa totalité mais avec une profonde restructuration, affirme mercredi le Financial Times (FT), qui cite des sources proches des discussions. Cette proposition a été faite après la fin du délai prévu de présentation des offres liantes, le 16 octobre: Cerberus n'a pas participé à l'appel d'offres pour l'acquisition de la compagnie jugeant ses termes "trop restrictifs", d'après le FT. Sept offres ont été officiellement déposées, dont une par la compagnie britannique à bas coûts EasyJet et une par l'allemande Lufthansa, qui ne sont intéressées que par des parties de la compagnie italienne. Selon les sources citées par le FT, Cerberus est intéressé par un rachat d'Alitalia dans sa totalité, à condition qu'elle soit "complètement restructurée". Cerberus, qui a eu plusieurs contacts avec les administrateurs de la compagnie, a laissé entendre qu'il était prêt à mettre sur la table entre 100 et 400 millions d'euros pour prendre le contrôle d'Alitalia. Selon ces sources, son plan prévoit que le gouvernement italien garde une participation dans la compagnie, qu'il entend rendre viable à long terme, "compétitive et indépendante". Cerberus, créé en 1992, est basé à New York et gère quelque 30 milliards d'investissements. Il est présent dans les sociétés Avon, ABC Group, BlueLinx et Covis Pharma. Dans le cadre de sa participation dans ACE Aviation, il avait contribué, il y a une dizaine d'années, à profondément restructurer Air Canada, alors au bord de la faillite. Contactée par l'AFP, Alitalia s'est refusé à tout commentaire. Mi-octobre, le gouvernement italien avait repoussé au 30 avril 2018 la date butoir pour achever la cession de la compagnie. L'appel d'offres prévoit qu'une entreprise n'ayant pas présenté d'offre liante puisse s'allier à une l'ayant fait. Si aucun projet n'était jugé valable à l'issue de cet appel d'offres, le gouvernement pourrait en ouvrir un autre. Il a accordé à la mi-octobre un nouveau prêt relais de 300 millions d'euros à la compagnie, s'ajoutant aux 600 millions déjà prévus, permettant ainsi à Alitalia de voir les prochains mois avec davantage de sérénité, en rassurant les voyageurs souhaitant acheter des billets. Alitalia, qui compte quelque 11.500 salariés, accumule les pertes depuis des années face à la concurrence des compagnies à bas coûts. Elle a été placée sous tutelle le 2 mai, sur demande des actionnaires et décision du ministère italien des Transports, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emploi.