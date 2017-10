Airbus sort le premier A320neo de sa chaîne d'assemblage chinoise

La montée en cadence de l'A320neo se poursuit pour Airbus. Après Toulouse et Hambourg, c'est désormais au tour de son site de Tianjin de produire la version remotorisée de l'avion moyen-courrier. La première livraison a eu lieu le 25 octobre, non pas à un client chinois, mais à AirAsia. Il faut dire que la compagnie malaisienne a commandé pas moins de 404 appareils de la famille A320neo. Jusque-là, la chaîne d'assemblage final d'Airbus en Asie (FALA) avait livré quelque 340 A320 depuis 2009.



L'avion reçu par AirAsia ce mercredi est le 13e A320neo de sa flotte. Il est configuré en une classe unique de 186 passagers. Cet aménagement haute densité, avec la nouvelle cabine Space-Flex, permet à la compagnie d'embarquer six passagers supplémentaires par rapport à ses A320ceo déjà en flotte. Comme tous les autres A320neo commandés par AirAsia, l'avion est équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Environ 160 appareils de la famille A320neo ont été livrés à travers le monde depuis janvier 2016. Airbus produit désormais une quinzaine d'A320/321neo par mois. Ce chiffre va progressivement augmenter avec la montée en cadence de Tianjin sur ce programme et le lancement de la production de neo à Mobile, aux Etats-Unis, à la fin de cette année.