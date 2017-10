Air Mauritius se modernise et accroît ses capacités pour faire de Maurice un hub dans l'Océan Indien

La livraison du premier A350 d'Air Mauritius le 20 octobre n'est pas seulement le symbole de la modernisation de la compagnie. Elle est également la première étape d'un plan d'expansion plus vaste qui va se caractériser par une optimisation de sa flotte, une croissance de ses capacités aussi bien long-courrier que court-courrier - une commande d'A320neo ou de 737 MAX est à l'étude -, avec une ambition : faire de l'île Maurice le hub privilégié des flux de passagers entre l'Afrique et l'Asie.



Depuis quelques jours, la partie la plus flamboyante du plan de développement d'Air Mauritius est le ...