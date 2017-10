Saab annonce des bénéfices en forte hausse au 3ème trimestre

Le groupe suédois de défense et d'aéronautique Saab a annoncé mardi que ses ventes dépasseront les objectifs annuels fixés, après un troisième trimestre porté par une nouvelle hausse de son bénéfice net. "Dans de nombreuses régions du monde, nous voyons une croissance continue des budgets de défense et des investissements plus importants dans la sécurité civile qu'auparavant", a indiqué le directeur général Håkan Buskhe, cité dans un communiqué. Le bénéfice net a grimpé de 119% à 248 millions de couronnes (28 millions d'euros), et le chiffre d'affaires de 8% à 6,22 milliards de couronnes (648 millions d'euros), par rapport à l'année dernière, à la même période. La prise de commandes par rapport au premier trimestre 2016 est supérieure de 6%, à 3,7 milliards de couronnes. "Nous estimons que la croissance des ventes en 2017 sera plus élevée que l'objectif de long terme" fixé à 5% jusqu'alors, s'est félicité Håkan Buskhe. Saab ne donne en revanche aucun nouveau taux. Porté par ces résultats, le groupe relève sa marge opérationnelle hors exceptionnels à 10%. Jusqu'alors, il espérait se rapprocher des 10%. Pour le troisième trimestre, celle-ci s'est élevée à 6,2%, contre 3,9% en 2016, à la même période. À la Bourse de Stockholm, vers 11H30 GMT, le titre prenait 4,2% à 432 couronnes (45 euros), dans un marché orienté à la baisse (-0,65%). hdy/cbw/pre