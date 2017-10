A330neo : Une campagne d'essais particulièrement intense

Le vol inaugural du premier des deux membres de la famille A330neo d'Airbus le 19 octobre à Toulouse a aussi été l'occasion pour Patrick Du Ché, le directeur des essais en vol d'Airbus d'aborder en détail l'intense programme qui attend l'A330-900, la livraison du premier exemplaire à la compagnie portugaise TAP étant programmée d'ici un an.



Deux appareils participeront aux essais en vol et à la certification de l'A330-900 attendue à la mi-2018. MSN 1795, l'avion qui a réalisé le premier vol du 19 octobre, mais aussi MSN 1813, quasiment prêt lui aussi et qui ...