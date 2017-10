La métrologie au coeur des performances de l'Onera

Actuellement à la pointe de la recherche en aérodynamique, l'Onera compte bien garder cette position dans les années à venir. Elle peut compter pour cela sur la qualité et l'exhaustivité de ses grandes souffleries, réparties entre Modane-Avrieux (Savoie), Le Fauga-Mauzac (Haute-Garonne) et Saclay (établissement DGA exploité par l'Onera, Essonne). Mais alors que les Etats-Unis remettent les souffleries au coeur de leurs processus de recherche et que la Chine investit à grands frais dans des installations, le facteur différenciant va probablement se situer un niveau de la métrologie. Ce qui implique autant le développement de nouveaux outils, l'amélioration des existants, et ...