KLM : syndicats et direction trouvent un accord sur les retraites des pilotes

La direction de la compagnie aérienne KLM et les dirigeants syndicaux néerlandais ont annoncé lundi être parvenus à un accord permettant la modification du fonds de pension des pilotes après des négociations houleuses entamées en 2015. "KLM et le syndicat des pilotes de lignes néerlandais (VNV) ont conclu un accord autorisant la modification des régimes de retraite des pilotes", a déclaré la filiale néerlandaise d'Air France-KLM dans un communiqué Elle a souligné des "avancées majeures dans la réduction des risques liés aux engagements antérieurs et l'impact de la volatilité des taux d'intérêt sur le bilan de KLM". Des négociations difficiles étaient menées depuis 2015 entre KLM et le VNV, qui dit être satisfait de l'accord conclu : "nous allons le soumettre à nos membres le 7 novembre, la signature devrait être une formalité", a expliqué à l'AFP le président du syndicat, Arthur van den Hudding. "Après un premier accord avec les pilotes en 2015 permettant d'augmenter l'âge de la retraite" de 60 à 62 ans, "une étape importante a récemment été franchie", a ajouté la compagnie aérienne. Mais l'accord, qui devrait être appliqué à compter de janvier 2018, prévoit également que KLM débloque "une dernière contribution au fonds de pension actuel de 194 millions d'euros en plusieurs versements annuels", a fait savoir KLM. Les rapports entre les syndicats et la direction avaient tourné au vinaigre l'an dernier concernant les 14.000 membres du personnel au sol cette fois après des menaces de grève. La compagnie avait alors obtenu une ordonnance en référé interdisant les actions durant la période estivale. Un accord avait été obtenu en septembre 2016. Cela faisait plusieurs semaines que le personnel aérien menait des actions syndicales pour dénoncer les mesures d'austérité prises par KLM avant l'ouverture de négociations concernant une nouvelle convention collective de travail. Cet accord conclu avec les pilotes de ligne fait suite à celui acté en août dernier avec les équipages de cabine pour transformer leur régime de retraite en un régime collectif de cotisations définies.