China Southern s'engage pour 38 Boeing 777 et 737 MAX

China Southern a indiqué le 20 octobre qu'elle s'apprêtait à acquérir huit 777-300ER et trente 737 MAX 8 auprès de Boeing. La direction de la compagnie a approuvé le projet, qui doit désormais recevoir l'approbation des agences gouvernementales.



La compagnie a toutefois déjà révélé le calendrier de livraison des appareils. Elles se dérouleront sur deux ans, avec cinq 777 et douze 737 livrés en 2019 et le reste en 2020. Les appareils doivent augmenter les capacités de la compagnie de 8,1% mais surtout lui donner les moyens de mettre en place sa stratégie de double hub lorsqu'ouvrira le nouvel aéroport de Pékin (fin 2018).