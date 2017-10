Rassemblement festif sur la ZAD contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Plusieurs centaines d'opposants au projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ont déambulé sur la ZAD samedi matin, bottes aux pieds et fourches en main, dans une ambiance bon enfant, a constaté sur place un photographe de l'AFP. Derrière une banderole "Pour l'avenir de la ZAD: cultiver-résister", entre 300 et 500 manifestants ont parcouru plusieurs kilomètres, au son de l'accordéon, avant de prendre part à des chantiers agricoles et de construction sur des terres "nouvellement investies". "L'objectif est de montrer qu'on est toujours là pour défendre notre territoire et d'affirmer notre volonté, en cas d'abandon du projet, de le voir géré par des entités issues du mouvement afin d'en faire une zone expérimentale agricole et sociale", a indiqué à l'AFP Cyril Bouligand, du collectif d'agriculteurs Copain 44, à l'origine du rassemblement avec "Sème ta ZAD". Cette journée de mobilisation, qui a pour mot d'ordre "De nouvelles terres pour de nouveaux projets", devait se poursuivre samedi soir par des échanges et des concerts. Le gouvernement doit se prononcer en décembre sur le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à l'issue d'une médiation de six mois lancée par l'actuel Premier ministre Édouard Philippe afin de débloquer ce dossier au point mort depuis 2012.