Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a appelé samedi à Abidjan les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs, jugés trop chers, afin de participer à la croissance du secteur où la part du continent reste faible. "Je lance un appel aux compagnies aériennes africaines afin qu'elles nous aident à faire baisser les coûts de transport aérien dans nos pays. Il y va de la survie de ces entreprises", a déclaré M. Koné. Le ministre ivoirien s'exprimait à l'ouverture de l'assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones (Ataf) qui regroupe 16 compagnies dont la libanaise Middle East Airlines. "Il est moins cher d'aller d'Abidjan à Paris, quelle que soit la compagnie, que d'aller (d'Abidjan) à Dakar" a-t-il souligné, se "disant constamment interpellé quand au coût du transport aérien en Afrique". Toutefois, le ministre ivoirien a annoncé une croissance à venir dans le secteur. "Le transport aérien mondial a enregistré une croissance de plus de 60% sur les dix dernières années, pour l'heure l'Afrique ne représente qu'une faible proportion. Mais les prévisions laissent entrevoir une croissance de 16,3% de l'Afrique dans le secteur lors des vingt prochaines années", a déclaré M. Koné. "Il est donc important pour les pays africains de se préparer à affronter les challenges futurs qu'induira cette croissance attendue". En marge de cette rencontre, Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne et son partenaire Air France ont signé "un mémorandum" sur un "partage de codes" dont l'objectif est de permettre à Air Côte d'Ivoire de vendre des billets sur Paris, tout en n'étant pas l'opérateur. "Ce mémorandum est important pour Air France et va permettre de conforter tout le réseau intérieur Air Côte d'Ivoire en connexion. Ce sont les forces commerciales d'Air France dans le monde qui vendront ce réseau. Et réciproquement Air Côte d'Ivoire aura un numéro de code sur le vol Air France de France, ce qui permettra d'avoir une offre commerciale beaucoup plus large", s'est réjoui Patrick Alexandre, le directeur général adjoint commercial ventes et alliances d'Air France KLM. Air Côte d'Ivoire a transporté en 2017 850.000 passagers, contre 700.000 en 2016, et prévoit d'atteindre 950.000 passagers en 2018, après l'entrée en vigueur du mémorandum qui a également été conclu entre la compagnie ivoirienne et Middle East Airlines. Air Côte d'Ivoire a annoncé l'acquisition de cinq nouveaux avions d'ici à trois ans pour poursuivre son expansion en Afrique où elle dessert 20 capitales. La compagnie compte déjà quatre appareils Bombardier Q400, quatre Airbus A319 et deux Airbus A320. Air Côte d'Ivoire, fruit d'un partenariat entre l'Etat ivoirien et Air France, a vu son capital passer de 25 milliards de francs CFA (38 millions d'euros) en janvier 2013, à 65 milliards de francs CFA (99 millions d'euros) en 2015.