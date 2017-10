Roll-out du premier C-130J français

Le premier des quatre C-130J destiné à équiper l'armée de l'air a effectué son roll-out ce 20 octobre. Peint aux couleurs de l'armée de l'air, l'avion de transport de Lockheed Martin devrait en théorie être livré à la fin de cette année. Le reste de la flotte, qui sera à terme composée de quatre appareils, devrait être livré dans les deux prochaines années, les versions dotées de capacités de ravitaillement en vol (KC-130J) sont attendues pour 2019.



Annoncée en décembre 2015 dans le cadre de l'actualisation de la Loi de programmation militaire, la commande de quatre C-130J vise à pallier les lacunes capacitaires de l'A400M en termes de ravitaillement en vol des hélicoptères, mais aussi à augmenter les capacités de transport de matériel et de personnels.



Les Super Hercules seront intégrés au sein d'une flotte franco-allemande, qui sera basée à Evreux. Elle devrait comporter dix avions, quatre de l'armée de l'air, six de la Luftwaffe - même si le gouvernement allemand n'a toujours pas effectué de commande auprès de Lockheed Martin. La décision de constituer une flotte franco-allemande a été annoncée à l'automne 2016 et a été suivie d'un accord intergouvernemental entre la France et l'Allemagne en avril dernier sur l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et de la formation des personnels. Le major général des armées, l'amiral Philippe Coindreau, s'est par ailleurs rendu à Berlin et a signé le 18 octobre un nouvel accord de coopération avec son homologue allemand, le vice-amiral Joachim Rühle.



Si peu de détails ont pour l'instant filtré sur les modalités exactes de la future flotte franco-allemande, le calendrier prévoit cependant une première capacité opérationnelle - et de premières opérations - à partir de 2021, la pleine capacité opérationnelle étant quant à elle attendue pour 2024. Un centre de formation sera par ailleurs construit en coopération entre la France et l'Allemagne et devrait être doté d'un ou de deux simulateurs. Les formations débuteront dès 2021 sur la BA 105, à la fois pour les équipages et les mécaniciens.



Les derniers détails de cette coopération doivent être réglés pour la mi-2018, avant la signature définitive de l'accord intergouvernemental.