Le 1er A350 d'Air Mauritius se pose sur l'île Maurice

Ce premier A350, immatriculé 3B-NBP, porte avec lui les symboles de beaucoup d'événements. C'est en effet l'un des cadeaux que s'offre la compagnie pour son anniversaire, mais il marque surtout le lancement d'une nouvelle phase de croissance pour Air Mauritius, avec une modernisation de la flotte et un renouvellement des cabines.



L'A350 est en effet doté d'un tout nouvel aménagement biclasse. Il compte 28 fauteuils de classe affaires - sept rangées en 1-2-1 - et 298 sièges de classe économique - disposés en 3-3-3. Pour la classe affaires, c'est le Solstys III de Stelia qui a été retenu. La nouvelle configuration offre un pouce de plus en espace pour les jambes et deux pouces supplémentaires en largeur (soit 24 pouces) par rapport au siège actuellement en service.





La classe économique est équipée de sièges CL370 de Recaro. L'espace pour les jambes est en moyenne de 32 pouces, même si certaines rangées profitent d'un espace accru à 33 pouces et d'autres d'un espace réduit à 31 pouces.





La solution choisie pour le système de divertissement en vol est l'AVANT de Thales. Les programmes peuvent être visionnés sur un écran de 17 pouces en classe affaires et 11,6 pouces en classe économique. Les passagers de toutes les classes pourront également profiter d'une très efficace connexion wifi, pour le moment gratuite, passant par un réseau satellitaire en bande Ka.



Air Mauritius attend six exemplaires de l'A350-900. Les deux premiers ont été acquis en leasing auprès d'AerCap et le deuxième rejoindra la flotte d'Air Mauritius dans la seconde quinzaine de novembre. En 2018, le renouvellement va s'accélérer avec la livraison de deux A330-900 (à partir de novembre), suivis en 2019 de deux autes A350. Enfin, les deux derniers A350 sont attendus pour 2023. Les premières livraisons permettront de retirer certains A340 du service. Il s'agit du nouveau calendrier de livraisons décidé par le gouvernement pour mieux s'adapter au programme de croissance de la compagnie (deux A350 ont été repoussés d'un an et deux autres de trois ans par rapport au calendrier initial).



Les deux types d'appareils permettront à Air Mauritius d'accroître la flexibilité de sa flotte. Grâce à leur grande communalité et la possibilité de double qualification A330neo/A350 des équipages en huit jours, ils fluidifieront les process et réduiront les besoins en équipages, notamment de réserve. « Cette flotte sera une armada pour résister sur un marché très compétitif », résume François Obé, directeur marketing d'Airbus pour le programme A350.



L'A350 sera mis en service sur Singapour le 23 octobre. Avec l'arrivée du deuxième appareil, il sera également affecté à la desserte de Paris à partir de décembre, en remplacement de l'A340.





