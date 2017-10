Singapore Airlines devrait finaliser sa commande de 777-9 et 787-10 la semaine prochaine

À l'occasion d'une visite officielle du Premier ministre singapourien aux États-Unis la semaine prochaine, Singapore Airlines et Boeing devraient annoncer la finalisation de la commande de la compagnie pour vingt 777-9 et dix-neuf 787-10. Elle avait révélé son intention en février.



La valeur des appareils est estimée à plus de 13 milliards de dollars. La lettre d'intention prévoyait également des options pour six exemplaires supplémentaires de chaque modèle.



Singapore Airlines est le client de lancement du 787-10 et son premier exemplaire est sorti de la ligne d'assemblage de Charleston au début du mois. Elle s'était déjà engagée sur trente appareils.