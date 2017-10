Delta pourrait prochainement s'engager sur l'A320neo ou le 737 MAX

À l'occasion d'une conférence à Atlanta le 18 octobre, Delta Air Lines à annoncé qu'elle avait enclenché un processus d'appel d'offres dans l'optique d'acquérir des A320neo ou des Boeing 737 MAX. La commande devrait être imposante et les appareils seraient voués à remplacer les plus anciens monocouloirs de sa flotte.



Delta attend déjà 95 A321 et 45 737-900ER qui lui permettront notamment de remplacer sa flotte de MD-88 et une partie de ses 757. Mais elle possède également des A320 et 737 vieillissants.