Nouveau contrat d'intégration pour Saab pour le missile Meteor

Saab annonce avoir enregistré une commande de MBDA pour la fabrication et la livraison de sous-systèmes destinés à équiper le missile air-air Meteor. Estimé à 15,6 millions d'euros, le contrat prévoit la livraison des sous-systèmes du détecteur de proximité en 2020-2021. Celui-ci vise à détecter la cible et à calculer le délai optimal pour ordonner l'explosion.



Le missile air-air de MBDA est co-développé par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Il est destiné à équiper le Rafale à partir du prochain standard F3R, le Gripen, l'Eurofighter et potentiellement le F-35. A l'heure actuelle, la DGA en a commandé 200 exemplaires.