La Grèce confirme négocier la modernisation de ses F-16 avec les Etats-Unis

La Grèce a confirmé jeudi avoir entamé des négociations avec les États Unis pour moderniser sa flotte de F-16, jugeant qu'une telle dépense, chiffrée à 1,1 milliard d'euros, ne compromettrait pas sa sortie de la crise. Un accord possible sur un tel contrat avait été évoqué mardi par le président américain Donald Trump à l'issue d'entretiens à la Maison-Blanche avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, en visite officielle. Le président américain avait cité un montant total de 2,4 milliards de dollars, suscitant des réactions de désapprobation en Grèce, et, selon les médias grecs, parmi les créanciers européens du pays surendetté. "Nous négocions pour arriver à un accord positif, pour un coût plafonné à environ 1,1 milliard d'euros sur dix ans", a affirmé à Athènes le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos, soulignant que cette dépense entrait dans le cadre des 2% du budget que la Grèce consacrait à la défense. Le pays est ainsi un des cinq membres de l'OTAN à tenir cet engagement chiffré, l'avait félicité l'an dernier l'ex-président américain Barack Obama lors de son ultime voyage en Europe. Le contrat des F-16, qui permettrait de moderniser "de 85 à 95 appareils" et courrait après 2018, à la fin du programme de prêts européens au pays, "n'influencera presque pas l'équilibre budgétaire" a-t-il insisté lors d'un point de presse. Assurant qu'"aucune inquiétude" ne devait être nourrie a cet égard, il a indiqué qu'Athènes était prête à informer la Commission européenne, si celle-ci "le demandait officiellement". Le ministère grec de la Défense avait auparavant fait savoir que le montant avancé par M. Trump recouvrait les compensations industrielles ("offsets") offertes par les États-Unis en cas d'accord. M. Tzanakopoulos a défendu la nécessité d'un tel contrat par l'impératif pour la Grèce de "moderniser sa défense aérienne dans une période très tendue" dans la région. Le gouvernement grec, qui affiche sa volonté de mener une diplomatie multilatérale centrée sur la stabilité qu'offre le pays dans une région en crise, s'est affirmé très satisfait du bilan de la visite américaine de M. Tsipras. Le seul dirigeant européen issu de la gauche radicale y a notamment recueilli des compliments de M. Trump sur le "travail fantastique" des Grecs pour relancer leur économie. Le dirigeant américain a aussi réaffirmé le soutien de son pays à un plan "responsable" de rééchelonnement de la colossale dette grecque, qui suscite les vives réticences de Berlin.



L'agence américaine d'exportation d'armement avait émis le 17 octobre une notification du département d'Etat autorisant la rénovation des F-16 grecs au standard F-16V, pour un coût estimé à 2,4 milliards de dollars. Ce standard, dévoilé en février 2012 par Lockheed Martin, comprend notamment l'intégration d'un radar à antenne active et balayage électronique APG-83 de Northrop Grumman, ainsi que la L16.



Les forces aériennes grecques opèrent actuellement une flotte « mixte » de F-16, composée d'avions au Block 30, 50 et 52+.



Le « Viper » devrait entre autres équiper l'US Air Force dans le cadre de la rénovation de ses F-16, mais également Taïwan ou encore Bahreïn. Lockheed Martin précise par ailleurs que le F-16V peut aussi bien s'intégrer dans un chantier de rétrofit que sortir neuf de la chaîne d'assemblage. L'agence américaine d'exportation d'armement avait émis le 17 octobre une notification du département d'Etat autorisant la rénovation des F-16 grecs au standard F-16V, pour un coût estimé à 2,4 milliards de dollars. Ce standard, dévoilé en février 2012 par Lockheed Martin, comprend notamment l'intégration d'un radar à antenne active et balayage électronique APG-83 de Northrop Grumman, ainsi que la L16.Les forces aériennes grecques opèrent actuellement une flotte «» de F-16, composée d'avions au Block 30, 50 et 52+.Le «» devrait entre autres équiper l'US Air Force dans le cadre de la rénovation de ses F-16, mais également Taïwan ou encore Bahreïn. Lockheed Martin précise par ailleurs que le F-16V peut aussi bien s'intégrer dans un chantier de rétrofit que sortir neuf de la chaîne d'assemblage.