Grève de 2014: Air France définitivement condamnée pour avoir détourné la loi Diard

Air France a été définitivement condamnée pour avoir détourné la loi Diard, qui oblige les navigants à se déclarer grévistes à l'avance, afin d'assurer un maximum de vols lors de la grève des pilotes de 2014, selon une décision récente de la Cour de cassation. La plus haute juridiction française a confirmé, dans une décision du 12 octobre dont l'AFP a eu copie, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2015 qui avait donné raison au syndicat de pilotes Spaf. La loi Diard de mars 2012 impose aux grévistes de se déclarer au plus tard 48 heures avant le début du conflit, avec pour finalité "l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers". Le Spaf accusait la compagnie tricolore d'avoir utilisé en septembre 2014, lors de la plus longue grève des pilotes d'Air France, les déclarations individuelles pour recomposer des équipages avec des non-grévistes. La cour d'appel, qui avait condamné Air France à verser 27.000 euros au Spaf en réparation du préjudice subi, "a légalement justifié sa décision", d'après la cour de cassation. Les dispositions de la loi Diard, rappelle-t-elle, ont pour but "l'information des usagers 24 heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public". A l'inverse, elles "n'autoris(ent) pas l'employeur (...) à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement". Contacté par l'AFP, le président du Spaf Grégoire Aplincourt a salué "une décision extrêmement importante". La justice dit clairement que la loi Diard "ne doit pas devenir un billet pour attaquer le droit de grève", contrairement à l'application "profondément choquante" qu'en faisait Air France, selon le représentant du deuxième syndicat de pilotes (21% des voix). "Elle remet chacun devant son rôle en cas de mouvement social": les grévistes doivent prévenir l'entreprise de leurs intentions, l'entreprise doit prévenir ses clients pour qu'ils puissent s'adapter, conclut-il. Les compagnies "ne peuvent pas se servir des déclarations des salariés pour amoindrir les effets des mouvements de grève", a résumé de son côté l'Unac, un syndicat d'hôtesses et stewards, en saluant une décision qui "condamne la pratique abusive" d'Air France. Sollicitée, la direction d'Air France n'a pas commenté dans l'immédiat.